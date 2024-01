Greuther Fürth klettert auf Rang vier

Paderborn. Die SpVgg Greuther Fürth hat zum Rückrunden-Start der 2. Fußball-Bundesliga wieder auf Erfolgskurs gefunden und sich auf Rang vier verbessert.

Nach zuletzt zwei Unentschieden vor der Winterpause gelang dem Team von Trainer Alexander Zorniger ein 1:0 (1:0)-Erfolg beim bisherigen Tabellennachbarn SC Paderborn. Dank des Treffers von Armindo Sieb (33. Minute) vor 10.975 Zuschauern in der Home Deluxe Arena liegt der Relegationsplatz bei nur zwei Punkten Rückstand auf den Hamburger SV weiter in Reichweite. Dagegen ging die Erfolgsserie der Ostwestfalen mit zuletzt drei Siegen zu Ende. Das brachte sie um die Chance, an Greuther Fürth vorbeizuziehen.

Nach einem zunächst offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten sorgte Sieb für die Führung der lauffreudigen Gäste. Nach einer Balleroberung brachte Robert Wagner seinen Teamkollegen Sieb in Position, der den Ball mit großer Wucht ins Netz beförderte. In der 2. Halbzeit agierte Paderborn mutiger und bedrängte das gegnerische Tor. Große Chancen auf den Ausgleich blieben jedoch ungenutzt. So scheiterte Adriano Grimaldi (78.) bei einem Foulelfmeter am starken Torhüter Jonas Urbig.

