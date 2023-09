HSV stolpert bei Elversberg - Düsseldorf Tabellenführer

Düsseldorf. Der Hamburger SV hat den ersten herben Dämpfer der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter verlor beim krassen Außenseiter SV Elversberg mit 1:2 (0:1) und stürzte von der Tabellenspitze. Die Topposition übernahm Fortuna Düsseldorf nach einem 3:1 (2:1) bei Hansa Rostock dank der besseren Tordifferenz.

Im traditionsreichen Südwest-Duell trennten sich der Karlsruher SC und der 1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:1). Am Abend will Bundesliga-Absteiger Schalke 04 sportlich wieder in die Spur kommen, Gegner ist der noch ungeschlagene 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr/Sport1 und Sky).

Erst Tore aberkannt, danach ausgekontert

Dem HSV, auch in seinem sechsten Zweitligajahr einer der großen Aufstiegsfavoriten, wurde zu Beginn die offensive Ausrichtung und eine Unaufmerksamkeit zum Verhängnis. Neuzugang Dennis Hadzikadunic verlor vor dem Strafraum den Ball, Jannik Rochelt brauchte diesen zur Führung für den als Drittligameister aufgestiegenen Provinzclub aus dem Saarland nur einzuschieben. Es war der erste Gegentreffer für Hamburg nach zuvor drei Zu-Null-Spielen. Der HSV hatte zwar viel Ballbesitz, war aber zu wenig zwingend. Zwei Tore der Hanseaten durch Robert Glatzel und Jean-Luc Dompé wurden wegen Abseits beziehungsweise eines vorausgehenden Foulspiels aberkannt.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs musste zunächst Verteidiger Miro Muheim angeschlagen raus. Dann folgte der nächste Tiefschlag, als die Hamburger klassisch ausgekontert wurden und nach einer Stunde das 0:2 durch Luca Schnellbacher hinnehmen mussten. Das Hamburger Anschlusstor durch Moritz Heyer (89.) kam zu später, womit der erste Zweitliga-Heimsieg der Clubhistorie für Elversberg perfekt war.

Düsseldorf belohnt sich für starke erste Halbzeit

Das nutzte Düsseldorf mit dem Selbstbewusstsein aus zuvor zwei Siegen in Serie. Christos Tzolis (17. Minute) und André Hoffmann (35.) belohnten das Team in Rostock für eine starke erste Halbzeit. Durch das Tor von Jasper van der Werff kam Hansa zurück ins Spiel (45.). Düsseldorfs Kapitän Hoffmann musste zu Beginn der zweiten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden, aber Jona Niemiec (88.) machte alles klar.

In Karlsruhe ging der 1. FC Kaiserslautern mit zuvor drei Siegen in Serie im Rücken in das Traditionsduell. Mit diesem Schwung gelang Ragnar Ache früh (5.) mit seinem fünften Saisontor die Gäste-Führung. Marvin Wanitzek glich per Foulelfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den KSC aus.

