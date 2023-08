Fortuna Düsseldorf dominiert in Elversberg

Fortuna Düsseldorf ist in der 2. Fußball-Bundesliga zurück in der Erfolgsspur.

Beim deutlichen 5:0 (3:0)-Auswärtserfolg der Düsseldorfer bei Aufsteiger SV Elversberg vor 8000 Zuschauern waren Felix Klaus (11. Minute), Jordy de Wijs (14.), Vincent Vermeij (42.) und Doppeltorschütze Christos Tzolis (71., Foulelfmeter/79.) für die Gäste erfolgreich. Düsseldorf rückte vorerst auf den vierten Tabellenplatz vor, Elversberg ist neues Schlusslicht.

Im ersten Zweitligaspiel der Vereinsgeschichte in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde war Elversberg chancenlos. Zahlte der Aufsteiger in den bisherigen Saisonspielen bitteres Lehrgeld, war er gegen den Vierten der Vorsaison in allen Belangen unterlegen. Düsseldorf agierte konzentriert, ballsicher, stand kompakt und sorgte aus allen Mannschaftsteilen für Gefahr.

Früher Knockout

Der frühe Doppelschlag durch Klaus und de Wijs knockte die Hausherren aus. Der Konter zum Düsseldorfer 3:0 sorgte für die Vorentscheidung. Wie ihre Anhänger waren auch die Elversberger Spieler und das Trainerteam nach der Lehrstunde ratlos.

Auch nach Wiederanpfiff änderte sich wenig an der Dominanz der Fortuna, die allerdings einen Gang zurückgeschaltet hatte. Dadurch kamen die Saarländer besser ins Spiel, ohne Wirkung zu erzielen. Der eingewechselte Tzolis machte mit seinen Treffern den Klassenunterschied auch in Toren deutlich.

