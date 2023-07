Fehlstart für Kruse: Greuther Fürth überrollt Paderborn

Über 80 Minuten spielt Greuther Fürth gegen Paderborn in Überzahl. Das Debüt von Max Kruse endet vorzeitig. Bei den Franken trumpft Kapitän Hrgota auf.

Branimir Hrgota (M) brachte Fürth gegen Paderborn in Führung.

Fürth –. Die SpVgg Greuther Fürth hat Ex-Nationalspieler Max Kruse und dem SC Paderborn einen bitteren Fehlstart in die 2. Fußball-Bundesliga beschert.

Nach über 80 Minuten in Überzahl gewannen die Franken hochverdient mit 5:0 (3:0). SC-Abwehrspieler Visar Musliu musste den Platz nach grobem Foulspiel bereits in der 8. Minute verlassen. Anschließend sorgten Branimir Hrgota (35./45.) und Tim Lemperle (43.) vor 10.547 Zuschauern früh für ein fränkisches Fußball-Fest. Armindo Sieb (65.) und Joker Damian Michalski (77.) legten nach. Nach dem ersten Spieltag ist Fürth Tabellenführer.

Die Hausherren bestimmten nach dem frühen Platzverweis das Spiel und drängten die Paderborner tief in deren Hälfte. Die Arbeit der Gäste beschränkte sich aufs Verteidigen, Kruse war in der Offensive kaum zu sehen. Mit einem Mann weniger schafften es die Paderborner nicht, alle Lücken schnell genug zu schließen. Julian Green und Sieb nahmen die Geschenke dankend an und bedienten Doppelpacker Hrgota und Lemperle mit sehenswerten Zuspielen.

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok beendete zur Pause das Debüt von Kruse und brachte einen weiteren Defensivspieler. Der Wechsel zeigte allerdings nicht die erhoffte Wirkung. Fürth spielte weiter munter nach vorne und wollte sich mit 3:0 nicht zufriedengeben. Hrgota (54.) scheiterte zwar mit seiner nächsten Offensivaktion, dafür belohnten sich Sieb und Michalski für ihre starke Leistung.

