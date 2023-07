Fehlstart für Hertha: Ginczek sichert Düsseldorf 1:0-Sieg

Düsseldorf. Erstliga-Absteiger Hertha BSC hat den Einstand in die 2. Fußball-Bundesliga verpatzt. Der Tabellenletzte der vergangenen Bundesliga-Saison musste sich bei Fortuna Düsseldorf mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Der Vierte der vorhergehenden Spielzeit kam vor 40.466 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena wie im Vorjahr zu einem Auftaktsieg durch einen Treffer von Daniel Ginczek (51. Minute) und feierte damit den ersten Zweitligasieg gegen die Berliner.

Die neu formierte Hertha-Elf, in der erstmals alle drei Dardai-Brüder zum Einsatz kamen, hatte bei ihrem ersten Auftritt in der 2. Liga nach elf Jahren zu wenig entgegenzusetzen. Die Gäste, bei denen in Fabian Reese, Toni Leistner und Jeremy Dudziak gleich drei Neuzugänge in der Startelf standen, hatten zunächst mehr Torszenen, konnten sich aber gegen die defensiv sehr stabilen Düsseldorfer nicht durchsetzen.

Die Rheinländer traten ohne ihre Sommer-Neuzugänge in der Startelf an und hatten deutlich mehr Spielanteile. Die erste Tormöglichkeit nutzte Ginczek nach dem Wechsel mit einem Kopfball zum 1:0. Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier verhinderte zweimal den Ausgleichstreffer nach Chancen von Marco Richter und Fabian Reese.

