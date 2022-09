2. Liga Später Ausgleich: Bielefeld rettet Punkt in Darmstadt

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat den Sprung zurück auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Die Südhessen kamen gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld nur zu einem 1:1 (1:0) und sind mit 14 Punkten nun Vierter.

Vor 13.860 Zuschauern brachte Braydon Manu die Darmstädter in der 8. Minute in Führung, die Robin Hack in der vierten Minute der Nachspielzeit ausglich.

Die Darmstädter Dominanz in der Anfangsphase wurde mit dem frühen Treffer von Manu belohnt, der den Ball nach einem Pass von Fabian Schnellhardt Arminen-Torwart Martin Fraisl durch die Beine schob. Im Gegenzug vergab Bryan Lasme den schnellen Ausgleich, als er das Leder nach einer zu kurz geratenen Abwehr von 98-Torwart Marcel Schuhen aus wenigen Metern an die Latte schoss.

Zehn Minuten später bewahrte Schuhen die feldüberlegenen Gastgeber vor einem Gegentor, als er einen Kopfball von Oliver Hüsing abwehrte. In einem umkämpften Spiel verpasste Marvin Mehlem (39.) den zweiten Darmstädter Treffer.

Auch nach der Halbzeitpause blieb das Spiel offen. Bielefeld bemühte sich um einen Torerfolg, doch Hack scheiterte erst an Schuhen (52.) und traf später nur den Außenpfosten. Fast mit der letzten Aktion traf Hack dann aber doch noch mit einem feinen Schlenzer und brachte Darmstadt um den sicher geglaubten Erfolg.

© dpa-infocom, dpa:220904-99-628017/2 (dpa)

