München. Winterzugang Dier ist aktuell beim FC Bayern gesetzt. Für ein anderes Team möchte er über Club-Einsätze werben. Dier spricht auch über die Rekordjagd seines verletzten Kumpels Kane und „gutes Bier“.

Innenverteidiger Eric Dier vom FC Bayern hegt weiter Hoffnungen auf eine EM-Nominierung. „Es ist langweilig, aber ich sage immer dasselbe: Als Spieler muss man sich einfach auf die Leistungen im Verein konzentrieren, dort seine Leistungen bringen. Alles andere liegt nicht in meiner Hand. Ich muss mein Bestes geben hier beim FC Bayern – und dann werden wir im Sommer sehen“, sagte der Winter-Zugang in einem „Kicker“-Interview.

Der 30-Jährige wurde von Nationaltrainer Gareth Southgate wie erwartet nicht für die Länderspiele gegen Brasilien und Belgien nominiert. In München ist Dier aktuell in der Abwehrzentrale gesetzt.

„Klar, eine Europa- oder Weltmeisterschaft ist unglaublich. Die Stimmung ist wie bei einem Karneval im Sommer. Die Leute sind gut drauf, sind draußen unterwegs, sie feiern. Die englischen Fans werden sich sehr wohlfühlen in Deutschland, hier gibt’s sehr gutes Bier …“, sagte Dier.

Kane wird von englischen Ärzten behandelt

Im Gegensatz zu Dier ist Nationalmannschaftskapitän Harry Kane trotz Sprunggelenksverletzung bei der englischen Auswahl dabei. Dort soll Kane, „in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern von den Teamärzten behandelt“ werden, wie der deutsche Rekordmeister bekannt gab.

Kane führt die Torschützenliste der Bundesliga mit 31 Toren an. Der Rekord von Robert Lewandowski liegt bei 41 Treffern. Ob sein Kumpel die Bestmarke erreiche, wisse er nicht, sagte Dier, „ich weiß nur, dass Harry immer seine Tore machen wird. Für mich ist er der Spieler mit dem besten Abschluss auf der Welt. In Deutschland war das den Leuten vielleicht nicht ganz klar, bevor er ankam – ich wusste das schon! Er ist einfach sehr konstant, sehr fokussiert.“

Leichter als in der Premier League, in der Kane zweimal die 30er-Marke erreichte, sei das Torschießen in der Bundesliga nicht, befand Dier: „Deswegen kosten Stürmer das meiste Geld, weil es nirgends einfach ist, Tore zu schießen. Aktuell gibt es für mich als klassischen Neuner nur Erling Haaland und Harry mit diesen Qualitäten.“

Dier selbst wird eine weitere Saison in München bleiben. Der Vertrag des 49-maligen englischen Nationalspielers verlängerte sich durch eine Klausel um eine Saison bis zum 30. Juni 2025. Dier war im Januar auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

