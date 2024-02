Frankfurt/Main. Als Bundestrainer wurde er 2014 Weltmeister. Zehn Jahre später sieht Joachim Löw sich nicht als Kandidat beim FC Bayern München. Der Rekordmeister hätte ohnehin kein Interesse an ihm, vermutet Löw.

Joachim Löw hat ein Trainer-Engagement beim FC Bayern München als Nachfolger von Thomas Tuchel für sich kategorisch ausgeschlossen.

„Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe. A haben die Bayern kein Interesse an meiner Person, wahrscheinlich als Trainer und ich hätte auch kein Interesse an Bayern München“, sagte der ehemalige Bundestrainer bei Welt TV. Der Fußball-Rekordmeister hatte in dieser Woche die Trennung von Tuchel zum Saisonende angekündigt.

Löw (64) schloss prinzipiell einen neuen Trainerjob in Deutschland aus. „Ich war lange genug hier in Deutschland Trainer bei der Nationalmannschaft und ich habe immer gesagt, eine Stelle hier kommt für mich so nicht infrage. Ich habe 17 Jahre lang diese Republik durchreist, war in allen möglichen Stadien, kenne die Vereine auch sehr gut. Also, das ist für mich keine Motivation“, sagte Löw. Der Weltmeister-Trainer von 2014 hatte nach mehreren Misserfolgen seine Karriere als Bundestrainer mit dem EM-Aus im Achtelfinale 2021 beendet.

Xabi Alonso von Tabellenführer Bayer Leverkusen wurde von Löw ausdrücklich für seine Arbeit gelobt. „Er war schon als Spieler eine herausragende Persönlichkeit“, sagte Löw und bezeichnete der Spanier als „Taktikfuchs“. Er gehe davon aus, dass Alonso bei Bayer bleibe und im Sommer nicht zum FC Bayern wechsle. Den scheidenden Münchner Coach Tuchel bezeichnete Löw als „exzellenten Fußball-Fachmann“. Die Bayern bräuchten eventuell einen generellen Umbruch. Manche Spieler hätten vielleicht den „Zenit überschritten“.

© dpa-infocom, dpa:240225-99-118990/2 (dpa)