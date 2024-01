Neuer BVB-Co-Trainer Sahin nimmt in Türkei Abschied

Dortmund. Borussia Dortmunds neuer Co-Trainer Nuri Sahin hat sich mit emotionalen Worten von seinem bisherigen Club Antalyaspor verabschiedet.

„Antalyaspor hat mir die erste Chance in meiner Trainerkarriere gegeben. Gemeinsam mit meinen Spielern haben wir Erfolge erzielt, die in die Geschichte des Vereins eingehen werden“, schrieb der 35-Jährige bei der Social-Media-Plattform X, vormals Twitter.

„Ich hatte wirklich das Gefühl, dass dieser Ort meine Heimat geworden ist“, schrieb Sahin weiter. Er habe mit dem türkischen Erstligisten unvergessliche Eindrücke gesammelt, „an die ich mich mein Leben lang mit Stolz erinnern werde“.

„Es ist Zeit für Borussia Dortmund, mein Zu Hause“

Zugleich betonte Sahin aber auch, wie sehr er sich über seine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga freue: „Jetzt ist es an der Zeit, an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann, es ist Zeit für Borussia Dortmund, mein Zu Hause.“ Der 35-Jährige, der seit der Jugend viele Jahre für den BVB spielte, wurde ebenso wie Ex-BVB-Profi Sven Bender als neuer Co-Trainer beim Tabellenfünften der Bundesliga präsentiert. Dafür hat Sahin seinen bis 2026 datierten Vertrag in Antalyaspor als Cheftrainer vorzeitig aufgelöst.

