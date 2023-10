Gladbacher Neuhaus im Aufwind - aber noch nicht im DFB-Kader

Ein Tor mit Köpfchen, aufsteigende Leistungskurve, aber noch kein Comeback in der Nationalelf: Für Florian Neuhaus läuft es in der Liga gut, die Fußball-Länderspiele muss er sich aber im TV anschauen.

Mönchengladbach. Die legendäre Rückennummer 10 scheint Florian Neuhaus zu beflügeln. Beim 2:2 in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 erzielte Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler bereits sein drittes Saisontor, diesmal sogar mit dem Kopf - was ihm als Profi zuvor noch nie gelungen war.

„Das hat sich sehr gut angefühlt, aber ich hätte gerne die drei Punkte mitgenommen“, sagte der 26-Jährige nach dem Spiel am Freitagabend beim Streamingdienst DAZN.

Für eine Rückkehr in die Nationalmannschaft hat es aber noch nicht gereicht. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete auf Neuhaus für die beiden Testländerspiele gegen die USA in Hartford (14. Oktober/21.00 Uhr) und Mexiko (18. Oktober/2.00 Uhr) in Philadelphia. „Das ist aktuell ein Stück weit weg bei mir im Kopf. Ich konzentriere mich nur auf Borussia, da haben wir aktuell genug zu tun“, sagte Neuhaus. Sein bislang letztes von zehn Länderspielen absolvierte er im März 2022.

Die Kadernominierung Nagelsmanns habe er natürlich verfolgt. „Ich werde mir auch die Spiele anschauen, zumindest das erste, das läuft in Deutschland zu einer angemessenen Uhrzeit. Das zweite muss ich mir noch überlegen, ich glaube, das ist 3 Uhr nachts“, sagte Neuhaus. „Mal schauen, ob ich da wach bleibe oder mit vielleicht den Wecker stelle.“

