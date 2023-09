Eintracht verpflichtet Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Lisztes

Frankfurt/Main. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den ungarischen U21-Nationalspieler Krisztian Lisztes verpflichtet.

Das 18 Jahre alte Offensiv-Talent wechselt im kommenden Sommer vom Hauptstadt-Club Ferencvaros Budapest zu den Hessen und erhält bei diesen einen Vertrag bis 2029. „Wir freuen uns, ihn ab der kommenden Saison mit all seiner Intensität, Dynamik sowie direkter und indirekter Torgefahr in Frankfurt willkommen zu heißen“, sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung in einer Clubmitteilung.

🆕🦅 Eintracht verpflichtet Krisztián Lisztes!



Der ungarische U21-Nationalspieler wechselt im nächsten Sommer aus Budapest nach Frankfurt und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag 🙌#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 5, 2023

Schon Lisztes' gleichnamiger Vater spielte in der Bundesliga. Der inzwischen 47-Jährige lief einst für den VfB Stuttgart, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach auf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: 1. Bundesliga