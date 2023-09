Nachhaltigkeit: Aufsteiger SV Darmstadt 98 meisterlich

Aufsteiger Darmstadt 98 ist meisterlich in der Fußball-Bundesliga. Zumindest was das Thema Nachhaltigkeit der Webseiten angeht. Die Topclubs aus München und Dortmund hinken hinterher.

Berlin. Aufsteiger Darmstadt 98 ist Meister der Fußball-Bundesliga und Rekordmeister Bayern München spielt nur in der Conference League?

Zumindest was die Nachhaltigkeit der Vereinswebseiten der 18 Bundesliga-Clubs betrifft, sehe so das Tableau im Fußball-Oberhaus der Saison 2023/24 aus. Zu dem Ergebnis kommt das Digital-Unternehmen acb.studio in einer Analyse zum Thema Nachhaltigkeit in der Bundesliga. 17 von 18 Vereinen hinken demnach beim Thema digitale Nachhaltigkeit hinterher.

Darmstadt Erster - Schlusslicht Hoffenheim

So verbraucht die Startseite von Aufsteiger Darmstadt 0,46 Gramm CO2 pro Aufruf. Schlusslicht der Untersuchung ist die TSG 1899 Hoffenheim mit 4,31 Gramm CO2 pro Aufruf. Damit könnte man umgerechnet über 277.000 Kilometer mit Elektromobilität zurücklegen.

Der jährliche Stromverbrauch der Startseite von Rekordmeister Bayern München entspricht laut dem Unternehmen umgerechnet dem von sieben Fußballstadien (175.000 Kilowattstunden) - was lediglich für eine Qualifikation für die Conference League reichen würde. Borussia Dortmund wird einen Platz hinter dem Rivalen auf Platz sieben geführt. Laut acb.studio messen zwölf der 38 Clubs der 1. und 2. Bundesliga ihren CO2-Ausstoß. Vier haben demnach CO2-Reduktion zum Ziel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: 1. Bundesliga