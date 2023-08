VfB Stuttgart verlängert mit japanischem Nationalspieler Ito

Stuttgart. Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Abwehrspieler Hiroki Ito vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert.

„Er ist ein intelligenter, technisch und athletisch starker Spieler und gehört zu den Besten auf seiner Position in der Liga“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den japanischen Nationalspieler, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist. Ito habe beim VfB bisher „eine außerordentliche Entwicklung genommen“ und sei nun „eine der tragenden Säulen in unserem sportlichen Konzept“, sagte Wohlgemuth.

Hiroki Ito bleibt 🤍❤

Der #VfB hat den Vertrag mit Hiroki #Ito vorzeitig verlängert und den japanischen Nationalspieler bis zum 30. Juni 2027 an den Verein gebunden.

🔗 Zur Meldung: https://t.co/LYHLUZuUfX#Ito2027 pic.twitter.com/E6qr11u00r — VfB Stuttgart (@VfB) August 23, 2023

Der inzwischen 24 Jahre alte Ito war im Sommer 2021 vom japanischen Zweitligisten Jubilo Iwata gekommen und zunächst für die zweite Mannschaft des VfB vorgesehen. Er erarbeitete sich aber schnell einen Platz im Bundesliga-Team und bestritt seitdem 70 Pflichtspiele für die Schwaben. Zuletzt gab es vereinzelte Wechselgerüchte um den Verteidiger. „Ich werde weiter hart arbeiten, immer 100 Prozent geben und auf dem Platz im VfB-Trikot fighten“, kündigte er nun aber an.

