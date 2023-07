Transfergerüchte AS Rom an Bayern-Profi Sabitzer interessiert

Rom. Marcel Sabitzer hat Medienberichten zufolge das Interesse der AS Rom geweckt. Wie der „Corriere dello Sport“ meldete, soll Trainer José Mourinho sich intensiv um eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers vom FC Bayern bemühen.

Es werde erörtert, den Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters möglicherweise mit einem Leihvertrag nach Italien zu locken. Sabitzer hatte die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zuletzt selbst angeheizt, als er ein Foto auf Instagram mit dem Wort „Buongiorno“ versah.

Sabitzer war 2021 von RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt, konnte sich dort aber nie wirklich durchsetzen. In der vergangenen Rückrunde war der Österreicher an Manchester United ausgeliehen. Der 29-Jährige, der an der Isar noch einen Vertrag bis Sommer 2025 besitzt, wird schon lange mit einem dauerhaften Abgang in Verbindung gebracht. Jetzt hat sich der Konkurrenzkampf im Mittelfeld durch die Verpflichtungen von Konrad Laimer und Raphael Guerreiro noch einmal verschärft.

