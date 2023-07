Bericht: Union vor Rekordtransfer – Attila Szalai im Visier

Berlin –. Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin steht einem Medienbericht zufolge vor der Verpflichtung des Ungarn Attila Szalai und damit vor einem Rekordtransfer.

Laut „Kicker“ soll Szalai von Fenerbahce Istanbul nach Berlin wechseln. Ein Angebot über 14 Millionen Euro für den 25 Jahre alten Linksverteidiger soll demnach vom türkischen Topclub akzeptiert worden sein. Bisheriger Rekordtransfer der Unioner ist Taiwo Awoniyi, für den der Club zwischen 6,5 und 8 Millionen Euro ausgegeben haben soll.

Union ist derweil nicht der einzige Verein mit Interesse an dem ungarischen Nationalspieler. Allerdings soll Szalai selbst einen Wechsel in die Bundesliga favorisieren. Mit Andras Schäfer hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bereits einen ungarischen Nationalspieler in ihren Reihen.

