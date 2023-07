Medien: BVB-Talent Coulibaly vor Wechsel nach England

Der Wechsel des Dortmunder Abwehrspielers Soumaila Coulibaly zum FC Burnley ist nach übereinstimmenden Medienberichten so gut wie perfekt.

Dortmund. Der Wechsel des Dortmunder Abwehrspielers Soumaila Coulibaly zum FC Burnley ist nach übereinstimmenden Medienberichten so gut wie perfekt.

Demnach soll der 19-Jährige zunächst für ein Jahr an den Premier-League-Aufsteiger verliehen werden, bevor laut Transferexperte Fabrizio Romano eine Kaufpflicht in Höhe von rund 15 Millionen Euro greift. Der Fußball-Bundesligist hatte Coulibaly vor zwei Jahren ablösefrei von Paris Saint-Germain verpflichtet.

Bisher bestritt er ein Bundesligaspiel und eine Partie in der Champions League. Vorwiegend kam der Innenverteidiger in der U23 des BVB in der 3. Liga zum Einsatz.

