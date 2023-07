Nationalspieler Halstenberg will wohl nach Hannover wechseln

Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg möchte offenbar von Pokalsieger RB Leipzig zu seinem Heimatclub Hannover 96 in die 2. Bundesliga zurückkehren. „Bild“ und „Kicker“ berichteten, dass der 31 Jahre alte Abwehrspieler die Leipziger Clubführung bereits über diesen Wunsch informiert habe.

Leipzig/Hannover. Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg möchte offenbar von Pokalsieger RB Leipzig zu seinem Heimatclub Hannover 96 in die 2. Bundesliga zurückkehren. „Bild“ und „Kicker“ berichteten, dass der 31 Jahre alte Abwehrspieler die Leipziger Clubführung bereits über diesen Wunsch informiert habe.

Seit Mai ist das Interesse der 96er an einer Rückholaktion des gebürtigen Laatzeners bekannt. Halstenberg spielte bis 2011 in der Jugendabteilung und in der zweiten Mannschaft der Niedersachsen, ehe er über Borussia Dortmund II und den FC St. Pauli 2015 nach Leipzig wechselte. Sein Vertrag mit dem Champions-League-Teilnehmer ist noch bis 2024 gültig.

Damit ein Transfer bereits in diesem Sommer zustande kommt, „muss eine ganze Menge zusammenkommen“, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann der „Neuen Presse“. Der neunmalige Nationalspieler müsste massive Gehaltseinbußen in Kauf nehmen und die Leipziger eine Ablösesumme akzeptieren, die der Zweitligist auch bezahlen kann.

