1. FC Heidenheim leiht Werder-Talent Dinkci aus

Heidenheim. Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim leiht Eren Dinkci aus. Der 21 Jahre Offensivspieler kommt vom künftigen Ligakonkurrenten Werder Bremen.

„Wir sind von Erens Qualitäten überzeugt. Für ihn ist es jetzt aber wichtig, so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln. In Heidenheim hat er dazu eine sehr gute Möglichkeit“, sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder. Der Leihvertrag mit Heidenheim läuft über ein Jahr bis Sommer 2024, wie der FCH mitteilte.

Dinkci kam für Werder bisher 25 Mal in der Bundesliga und 21 Mal in der zweiten Liga zum Einsatz. Dabei erzielte er in der ersten Liga ein Tor. „Mit ihm haben wir eine weitere Option in der Offensive und noch dazu einen weiteren hungrigen und entwicklungsfähigen Spieler“, erklärte FCH-Bereichsleiter Sport, Robert Strauß.

