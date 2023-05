BVB hofft auf Comeback von Bellingham

Dortmund. Borussia Dortmund hofft auf ein Comeback von Jude Bellingham im Bundesliga-Meisterfinale am Samstag gegen den FSV Mainz 05.

„Jude ist unglaublich ambitioniert. Er hat das Ziel komplett auf dem Schirm und tut alles dafür, um dabei zu sein“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Allerdings konnte Bellingham, der sich am vorletzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach eine Knieblessur zugezogen hat, noch immer kein Mannschaftstraining bestreiten.

Sportdirektor Kehl hoffnungsvoll

„Wir brauchen noch ein wenig Zeit. Und die wird hoffentlich für ihn sprechen“, kommentierte Kehl mit Verweis auf die Fortschritte des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers in individuellen Einheiten. „Ich kann schon vorwegnehmen, dass er auf jeden Fall dabei sein wird - in welcher Rolle werden wir sehen. Er wird ein Teil dieser Mannschaft sein, weil er sich das nach so vielen überragenden Leistungen mehr als verdient hat“, fügte der Sportdirektor hinzu.

Vor dem letzten Spieltag führt der BVB die Tabelle mit zwei Punkten vor dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern an und könnte mit einem Sieg die neunte Meisterschaft feiern. Die positiven Trainingseindrücke machen Kehl Hoffnung: „Es war sehr viel Feuer drin, es war Dampf drin. Wir haben bewusst auf einen freien Tag verzichtet, um den Fokus hochzuhalten.“ Der ehemalige BVB-Kapitän hofft auf ein Ende der Münchner Alleinherrschaft: „Es würde schon etwas bedeuten, diese Dominanz der Bayern nach so vielen Jahren mal zu durchbrechen. Auch um zu zeigen, dass wir in dieser Situation nicht nur Zweiter sind, sondern auch deutscher Meister werden können. Es wäre ein großer Aufschlag für uns.“

