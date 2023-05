BVB-Boss Watzke würde Meistertitel für Reus freuen

Dortmund. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke würde sich speziell auch über einen Meistertitel für Marco Reus freuen.

„Das ist keine Frage, dass er damit einen Meilenstein setzen kann“, sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund dem TV-Sender Sky: „Am Ende des Tages freue ich mich aber für jeden Spieler. Mit Borussia Dortmund deutscher Meister zu werden, ist eine andere Kategorie.“ Der in der Vergangenheit oft vom Pech verfolgte Reus (33) kann wie viele seiner Mitspieler am kommenden Samstag zum ersten Mal den Titel in der Fußball-Bundesliga gewinnen.

Als Spitzenreiter und mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern München gehen die Dortmunder in den letzten Spieltag im eigenen Stadion gegen den FSV Mainz 05. Nach zehnjähriger Münchner Dominanz ist der erste Meistertitel seit 2012 möglich. Diese Ausgangslage hat für Watzke auch durchaus kuriose Folgen. „Fakt ist, dass jetzt pausenlos Leute, die dich seit 50 Jahren aus dem Fokus verloren haben, versuchen, dich zu erreichen“, sagte Watzke.

Diese Menschen würden dann sagen: „Wir haben doch in der dritten Klasse Religionsunterricht zusammen gehabt und ich brauch' unbedingt noch zwei Tickets für Samstag.“ Daran merke er schon, was gerade los ist: „In der Stadt kannst du dich gar nicht mehr sehen lassen, ohne dass von jeder Seite die Leute rufen. Total positiv, aber es ist was im Busch.“

