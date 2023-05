Leipzig offenbar an Kölns Skhiri interessiert

Köln. Die Chancen auf einen Verbleib von Ellyes Skhiri beim 1. FC Köln stehen offenbar nicht allzu gut. An dem 27 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten soll laut „Bild“ Ligarivale RB Leipzig Interesse bekundet haben.

Skhiris Vertrag bei den Rheinländern gilt nur bis zum Ende dieser Saison, er könnte demnach ablösefrei wechseln. Dem Bericht zufolge soll RB-Sportdirektor Rouven Schröder (47) das 0:1 der Kölner Ende April gegen den SC Freiburg auch wegen des lauf- und zweikampfstarken tunesischen Nationalspielers im Stadion verfolgt haben.

Skhiri spielt seit 2019 für den FC und gehört unter Trainer Steffen Baumgart zu den Leistungsträgern. In 130 Spielen erzielte er 19 Tore für die Kölner. Bei der WM in Katar stand Skhiri in allen drei Vorrundenspielen in der Startelf.

