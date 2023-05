Neues Heim-Trikot von Borussia Dortmund vorgestellt

Klassisch im schwarz-gelben Design, aber ohne Streifen, dafür mit der Silhouette des Stadions - so präsentiert sich das neue Heimtrikot von Borussia Dortmund für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga.

Timo Ronge aus Marl hat mit seinem Entwurf den Design-Wettbewerb des BVB gewonnen und das offizielle Heimtrikot der Dortmunder gestaltet.

Der Signal-Iduna-Park auf dem Trikot ist einer Struktur designt, die an Kohle erinnern soll „und so an die Wurzeln des Ruhrgebiets“, sagte der 44 Jahre alte Mediengestalter in einem vom Club veröffentlichten Video. Das Shirt soll voraussichtlich nach Ende der Bundesligasaison erhältlich sein. Dies teilte der Club am Mittwoch mit.

