Leverkusens Palacios hofft auf Rückkehr zum Köln-Spiel

Für Bayer Leverkusen stehen entscheidende Wochen an. Der einzige aktuelle Weltmeister in der Bundesliga hofft, rechtzeitig wieder zurück zu sein.

Mainz. Bayer Leverkusens argentinischer Fußball-Weltmeister Exequiel Palacios hofft auf eine Rückkehr rechtzeitig zum Spiel gegen den 1. FC Köln. „Ich fühle mich gut, fühle mich besser. Wir werden versuchen, dass ich am Freitag spielen kann“, sagte der 24-Jährige am Samstagabend im ZDF-„Sportstudio“.

Palacios hatte dem Fußball-Bundesligisten zuletzt seit Mitte April wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt. Die Partie gegen Köln wird am Freitag um 20.30 Uhr angepfiffen.

Im Halbfinale der Europa League tritt Leverkusen am 11. Mai im Hinspiel bei der AS Rom an. „Wir wissen, dass wir ein schweres Spiel haben“, sagte Palacios. „Aber wir denken von Spiel zu Spiel und wissen um die Stärke dieser Mannschaft. Wir gehen ruhig in das Spiel.“

Beim Rückblick auf die WM Ende 2022 in Katar schwärmte der Mittelfeldspieler vom Teamgeist in der Auswahl um Superstar Lionel Messi. „Für uns war es wichtig, dem Volk diese Freude zu geben. Das bleibt für das ganze Leben. (...) Ich bin sehr stolz, ein Teil dieser Geschichte zu sein“, sagte Palacios. „Was wir geschafft haben, ist für das ganze argentinische Volk.“

