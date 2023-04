Medien: Leverkusen will Verlegung von Derby gegen Köln

Leverkusen. Bayer Leverkusen drängt Medienberichten zufolge wegen des eigenen Erfolgs im Europapokal auf eine Verlegung der Bundesligapartie am 31. Spieltag gegen den 1. FC Köln.

Der Werksclub wolle das rheinische Derby am Freitag, 5. Mai, statt am Sonntag, 7. Mai, spielen, berichtete zuerst der „Kicker“ und auch die „Bild“. Das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Rom findet am Donnerstag, 11. Mai, statt.

Den Berichten zufolge habe die Deutsche Fußball Liga ebenso wie der übertragende Sender DAZN dem Wunsch Leverkusens bereits entsprochen. Nur die Polizei könne die Verlegung noch verhindern, sollten Sicherheitsbedenken gegen das Derby am Freitagabend sprechen, hieß es weiter. Am 5. Mai ist bereits die Partie zwischen FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 (20.30 Uhr) angesetzt.

