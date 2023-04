Das Restprogramm im Titelkampf

Es zählt jeder Punkt. Borussia Dortmund und der FC Bayern liefern sich einen Titelkampf, der so spannend ist wie schon lange nicht mehr. Das Restprogramm bietet Patzer-Potenzial.

Berlin - . Borussia Dortmund geht als Tabellenführer in die verbleibenden fünf Spieltage der Fußball-Bundesliga. Der BVB überholte am Samstag durch das 4:0 gegen Eintracht Frankfurt den taumelnden Rekordmeister FC Bayern, der drei Tage nach dem Aus in der Champions League ein 1:3 beim FSV Mainz 05 kassierte. Können die Münchner noch einmal kontern? Ein Vorausblick.

30. Spieltag (28. bis 30. April)

Der FC Bayern bekommt es in der eigenen Arena mit Schlusslicht Hertha BSC zu tun. Die Berliner brauchen im zweiten Spiel mit Trainer-Rückkehrer Pal Dardai dringend ein Erfolgserlebnis. Der bislang letzte Berliner Ligasieg in München war allerdings vor 46 Jahren. Der BVB muss im kleinen Derby beim VfL Bochum antreten, die Nachbarn stecken ebenfalls im Kampf gegen den Abstieg.

31. Spieltag (5. bis 7. Mai)

Die Dortmund spielen gegen den VfL Wolfsburg, der sich noch Hoffnungen auf die Qualifikation für den Europapokal macht. Die Bayern gastieren bei Werder Bremen, ein womöglich dankbarerer Gegner. Die Norddeutschen können als aktueller Tabellenzwölfter nicht mehr wirklich viel erreichen, auch der Klassenerhalt scheint ziemlich sicher.

32. Spieltag (12. bis 14. Mai)

Das vermeintliche Bonus-Spiel gegen einen Gegner, der die Saison weitestgehend abschenken könnte, haben am 32. Spieltag die Dortmunder gegen Borussia Mönchengladbach. Die Bayern wiederum empfangen den FC Schalke 04 - einst ein großes Duell zweier Spitzenclubs. Im Kampf gegen den Abstieg brauchen die Gelsenkirchener jedes Pünktchen.

33. Spieltag (19. bis 21. Mai)

Die Bayern spielen ein Topspiel gegen RB Leipzig. Die Sachsen wollen die Saison auf einem Champions-League-Platz beenden, für mehr reichte die Konstanz in dieser Saison nicht. Der BVB reist zum FC Augsburg - auch bei den bayerischen Schwaben muss der Klassenerhalt zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesichert sein.

34. Spieltag (27. Mai)

Kommt es noch zum Fernduell? Der BVB empfängt passenderweise die Mainzer, die womöglich weiter um einen Europapokal-Platz spielen. Die Bayern treten zeitgleich den 1. FC Köln an.

Borussia Dortmund (60 Punkte/66:39 Tore)

30 A VfL Bochum 31 H VfL Wolfsburg 32 H Bor. Mönchengladbach 33 A FC Augsburg 34 H FSV Mainz 05



Bayern München (59 Punkte/79:33 Tore)

30 H Hertha BSC 31 A Werder Bremen 32 H FC Schalke 04 33 H RB Leipzig 34 A 1. FC Köln

