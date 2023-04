Klatsche im Abstiegskampf: Bochum verliert gegen Wolfsburg

Bochum –. Der VfL Bochum hat gegen den VfL Wolfsburg einen krachenden Rückschlag im Abstiegskampf erlitten. Der Revierclub unterlag dem Team von Trainer Niko Kovac am Samstag verdient mit 1:5 (0:3).

Bochum liegt nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang und muss weiter stark um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga zittern. Wolfsburg darf sich mit 43 Zählern dagegen wieder größere Hoffnungen auf einen Europapokalplatz machen.

Mattias Svanberg (10./56. Minute), Jakub Kaminski (21.), Patrick Wimmer (33.) und Luca Waldschmidt (77.) erzielten die Tore für die glänzend aufgelegten Niedersachsen. Anders als Wolfsburg waren die Gastgeber vor 24.834 Zuschauern im Ruhrstadion offensiv harmlos und kamen hinten nicht wie gewohnt in die Zweikämpfe. Dem eingewechselten Moritz Broschinski gelang nur der Ehrentreffer (68.).

Bochums Trainer Thomas Letsch hatte vor der Partie im Sky-Interview die Bedeutung des Spiels noch einmal hervorgehoben: Ein Sieg wäre ein kleiner Befreiungsschlag gewesen. Seine Mannschaft ging auch durchaus engagiert ins Spiel, hatte durch Simon Zoller die erste Chance, musste dann aber einen frühen Dämpfer hinnehmen. Wolfsburgs Wimmer flankte von rechts in die Mitte, dort entwischte Svanberg der Bochumer Abwehr und drückte den Ball aus kurzer Distanz per Kopf über die Torlinie.

Und es wurde schnell noch besser für die Gäste: Nach einem abgefangenen Bochumer Angriff konterte Wolfsburg in hohem Tempo. Die Niedersachsen ließen sich dabei auch von einem taktischen Foul an Wimmer nicht aufhalten und erhöhten durch Kaminski auf 0:2.

Letsch war mit der Leistung seiner Verteidigung gar nicht einverstanden. Bereits in der 24. Minute ersetzte der Bochumer Coach Rechtsverteidiger Jordi Osei-Tutu durch Cristian Gamboa.

Eine wirkliche Steigerung gelang seinem Team dadurch nicht. Die Wolfsburger brachten sich mit ihrer spielerischen Überlegenheit immer wieder in gute Abschlusspositionen. Vor dem Tor waren sie effizient und hatten manchmal auch einfach mehr Glück als ihr abstiegsbedrohter Gegner. Einen Schuss des starken Wimmer fälschte Bochums Patrick Osterhage unhaltbar für Torwart Manuel Riemann ab und schon stand es 0:3. Philipp Hofmann scheiterte mit der besten Chance der Gastgeber im ersten Durchgang am Pfosten.

Was bei Bochum stimmte, war die Moral. Trotz des hohen Rückstands startete der VfL mit viel Schwung in den zweiten Durchgang und hatte auch Torchancen. Innenverteidiger Erhan Masovic brachte den Ball aus kurzer Distanz aber nicht an Wolfsburgs Keeper Koen Casteels vorbei.

Bei den Gästen klappte dagegen nahezu alles. Svanberg schoss eigentlich harmlos aufs Bochumer Tor, doch Schlussmann Riemann patzte. Mit dem vierten Wolfsburger Treffer war die Partie endgültig entschieden. Daran änderte auch das Bochumer Tor durch Broschinski nichts mehr. Den Schlusspunkt setzte Wolfsburgs Waldschmidt. Der 26-Jährige traf im Nachsetzen, nachdem Jonas Wind einen Foulelfmeter an die Latte gechippt hatte.

