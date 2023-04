Füllkrug vor Werder-Rückkehr: Comeback gegen die Hertha

Bremens Niclas Füllkrug sitzt nach Spielende auf dem Platz. Der zuletzt an der Wade verletzte Angreifer kehrt voraussichtlich bis zum Wochenende zurück in die Mannschaft.

Bremen. Werder Bremen kann im nächsten Spiel gegen Hertha BSC voraussichtlich wieder auf die Treffsicherheit von Bundesliga-Toptorschütze und Nationalspieler Niclas Füllkrug setzen.

„Wir sind optimistisch, dass es bis zum Wochenende reicht. Vorgesehen ist, dass er in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining einsteigt“, sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz dem Portal „Deichstube“.

„Da ist zum Glück nichts, was man jetzt irgendwie eine schlimme Diagnose nennen kann“, sagte Füllkrug im Podcast „Kicker meets DAZN“. Die vergangenen Monate seien intensiv gewesen und er hoffe, dass es im nächsten Spiel wieder für einen Einsatz reiche.

Damit dürfte Füllkrug in der Partie bei Schlusslicht Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder eine Rolle in den Planungen von Trainer Ole Werner spielen. Beim 1:2 (0:0) gegen den SC Freiburg am Sonntag war der Angreifer, der bislang 16 Ligatreffer erzielte, wegen Beschwerden an der Wade ausgefallen. Maximilian Philipp vertrat den 30-Jährigen und traf gegen Ex-Club Freiburg.

