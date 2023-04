Bochum hofft auf weiteren Coup gegen Union Berlin

Bochum. Der vom Abstieg bedrohte VfL Bochum hofft auf einen weiteren Coup gegen Union Berlin.

Ähnlich wie beim Überraschungserfolg des Revierclubs in der Hinrunde, als die als Bundesliga-Spitzenreiter angereisten Gäste mit 2:1 bezwungen werden konnten, setzt VfL-Trainer Thomas Letsch am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf mannschaftliche Geschlossenheit. „Wir müssen mit allem, was wir haben, unser Tor verteidigen und unseren Fußball auf höchsten Level spielen. Dann sind wir konkurrenzfähig“, sagte der Fußball-Lehrer mit Blick auf das neuerliche Duell mit dem favorisierten Tabellendritten.

<<Heimmacht>> Union wartet

Dass der Tabellen-15. in dieser Saison mit nur sieben Punkten die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft stellt, kann die Zuversicht von Letsch nicht trüben. Der Coach verwies auf die beiden vergangenen Auftritte seines Teams in Köln (2:0) und Frankfurt (1:1): „Wir haben uns stabilisiert und in den vergangenen beiden Auswärtsspielen gepunktet. Aber wir treffen auf eine Heimmacht.“

Die in dieser Saison bei neun Siegen und vier Remis vor eigener Kulisse ungeschlagenen Berliner nötigen Letsch viel Respekt ab: „Sie stehen sieben Tage vor Schluss auf Kurs Richtung Champions League, das spricht für sich.“ Der 54-Jährige schätzt die Konstanz der „Eisernen“: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Die Struktur beim Gegner ist sonnenklar. Jeder weiß es, aber trotzdem ist es schwer zu biegen. Viele Dinge machen sie nahezu in Perfektion.“

Bis auf den gesperrten Anthony Losilla stehen dem VfL Bochum wohl alle Profis zur Verfügung. Selbst Abwehrspieler Cristian Gamboa dürfte nach langer Zwangspause wieder in den Kader zurückkehren. Fraglich ist jedoch der Einsatz des an einem Infekt erkrankten Rechtsverteidigers Konstantinos Stafylidis.

