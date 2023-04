BVB-Trainer bestreitet Fahrlässigkeit bei Schlotterbeck

Dortmund. Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat versichert, dass die langfristige Verletzung von Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck nicht auf fahrlässiges Verhalten des BVB zurückzuführen ist. Der

23 Jahre alte Innenverteidiger war in der Vorwoche wegen muskulärer Probleme von der Nationalmannschaft abgereist, hatte im Liga-Topspiel beim FC Bayern München (2:4) dennoch in der Startelf gestanden und musste kurz vor der Pause mit einem Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung ausgewechselt werden.

„Das hat natürlich mit der Verletzung bei der Nationalmannschaft zu tun“, sagte Terzic. Schlotterbeck sei auch ein Typ, „der alles tut, um in einem solchen Spiel dabei zu sein. Aber wir verlassen uns dabei nicht nur auf die Aussage des Spielers, sondern auch auf den ärztlichen Rat und auf das, was wir sehen. Er hat im Vorfeld voll trainiert und hatte überhaupt keine Probleme. Deshalb hatte sich das vor dem Spiel nicht angedeutet. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, dass er uns in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung steht.“

