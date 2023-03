Kehrer lobt Tuchel: „Intelligent im Umgang“ mit Stars

München. Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer ist überzeugt davon, dass sein ehemaliger Trainer Thomas Tuchel auch beim FC Bayern München erfolgreich arbeitet.

„Ich bin zuversichtlich, dass er es auch bei Bayern München sehr gut machen wird“, sagte der 26 Jahre alte Kehrer nach seinen Erfahrungen während der gemeinsamen Zeit mit Tuchel (49) beim französischen Topclub Paris Saint-Germain.

„Ich kann nur Positives sagen über ihn als Trainer und Mensch“, sagte Kehrer. Tuchel war von 2018 bis 2020 Kehrers Trainer in Paris. Der ehemalige Trainer von Mainz 05, Borussia Dortmund, PSG und des FC Chelsea trat am Wochenende als Chefcoach die Nachfolge von Julian Nagelsmann beim deutschen Rekordmeister an.

Einige Titel und CL-Finale

„Wir haben mit Paris in den zwei Jahren einige Titel geholt. Wir waren auch im Champions-League-Finale, was das erste und auch das einzige Mal bis jetzt in der Vereinsgeschichte bei Paris war“, erinnerte Kehrer, der inzwischen in England für West Ham United spielt. Im Champions-League-Endspiel 2020 verloren Tuchel und Kehrer gegen die Bayern mit 0:1.

Tuchel könne auch große Mannschaften mit großen Stars trainieren, schilderte Kehrer. Als Gründe nannte er Tuchels „taktische Fachkenntnis und Akribie“ sowie den Umgang mit den Profis. „Er ist sehr intelligent im Umgang, gerade da, wo man Disziplin einfordert oder wo man den Spielern ein bisschen Freiraum gibt. Ich glaube, dass er es das wirklich sehr gut gemacht hat“, sagte der ehemalige Schalke-Profi mit Blick auf die PSG-Zeit mit Tuchel.

