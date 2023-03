Der zuletzt schwächelnde Bochumer Torwart Manuel Riemann wird auch im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln von Beginn an auflaufen.

Bochums Trainer Thomas Letsch will mit seinem Team gegen den 1. FC Köln punkten.

Bundesliga VfL-Trainer vor Köln-Spiel: Nicht in die eigene Tasche lügen

„Michael Esser steht nicht zur Verfügung und daher stellt sich die Frage nicht“, sagte Trainer Thomas Letsch mit Blick auf den verletzten Ersatzmann. Riemann hatte bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Samstag ein Eigentor erzielt und war auch in den Wochen zuvor nicht immer sicher gewesen.

Letsch ist froh, dass ihm sein zuletzt gesperrter Kapitän Anthony Losilla in der Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wieder zur Verfügung steht. Auch der schnelle Flügelspieler Gerrit Holtmann ist wieder eine Option.

Bochum hatte im Abstiegskampf eigentlich schon eine gute Ausgangsposition, verlor zuletzt in der Fußball-Bundesliga aber viermal in Serie und erzielte dabei kein einziges Tor. „Es ist wichtig, sich nicht in die eigene Tasche zu lügen, sondern sich der Situation zu stellen. Wir hatten uns eine tolle Situation erarbeitet, die haben wir uns jetzt wieder kaputt gemacht“, sagte Letsch. Seine Mannschaft habe unter der Woche aber gut gearbeitet und sei nun „heiß auf das Spiel gegen den 1. FC Köln“.

