Bundesliga Eintracht will gegen RB wieder für „positive Gefühle“ sorgen

Frankfurt/Main. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hofft im Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf einen Sieg.

„Es ist eine schwierige Aufgabe, die auf uns wartet, aber wir wollen drei Punkte holen und sehen uns auch in der Lage dazu“, sagte Cheftrainer Oliver Glasner. Aktuell trennt seine Mannschaft, die das 0:2 in der Champions League gegen Neapel verkraften muss, auf Platz sechs nur einen Punkt vom Tabellenfünften Leipzig. Man habe jetzt die Möglichkeit, „wieder für positive Gefühle bei uns zu sorgen. Das werden wir versuchen, um schnell wieder in eine gute Stimmung zu kommen“, sagte Glasner.

Im Spiel gegen den Tabellennachbarn verfügt Glasner fast über den kompletten Kader. Bis auf den Langzeitverletzten Mittelfeldmann Éric Junior Dina Ebimbe sind alle Spieler fit. „Das ist nach so vielen Spielen sehr erfreulich und wichtig“, sagte der Eintracht-Trainer. Auch dem zuletzt geschwächten Mittelfeldspieler Sebastian Rode gehe es besser.

Während die Glasner-Elf am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 0:2 gegen den SSC Neapel verlor, schaffte Leipzig gegen Manchester City am Mittwoch zu Hause ein 1:1. „Wir nehmen die Niederlagen, um nachzujustieren und wieder zurück auf die Erfolgsspur zu kommen“, sagte Glasner.

