Eintracht-Sportvorstand Krösche wohl Kandidat in Liverpool

Liverpool. Sportvorstand Markus Krösche von Bundesligist Eintracht Frankfurt ist nach Informationen des Online-Magazins „The Athletic“ ein möglicher Kandidat für den vakanten Posten als Sportdirektor beim FC Liverpool.

Beim Premier-League-Club von Trainer Jürgen Klopp hatte der bisherige Sportdirektor Julian Ward im vergangenen November seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Seitdem läuft bei den Reds die Suche nach einem Nachfolger.

Der 42 Jahre alte Krösche war 2021 innerhalb der Bundesliga von RB Leipzig zur Eintracht gewechselt, wo er einen bis 2025 gültigen Vertrag unterschrieb. Seit Krösche in Frankfurt Sportvorstand ist, gewann der Club die Europa League und zog in dieser Saison gerade ins Achtelfinale der Champions League ein, wo die Eintracht am Dienstag im Hinspiel den italienischen Tabellenführer SSC Neapel empfängt.

Auch Monacos Sportdirektor ein Kandidat

Markus Krösche ist nicht der einzige Kandidat in Liverpool. Auch der Brite Paul Mitchell, der aktuell als Sportdirektor bei der AS Monaco unter Vertrag steht, wurde laut dem „Athletic“-Bericht als potenzieller Ward-Nachfolger in Anfield gehandelt. Mitchell werde jedoch voraussichtlich in Monaco bleiben, hieß es nun.

Der FC Liverpool, der in der vergangenen Saison den FA Cup und den Ligapokal gewann, im Champions-League-Finale stand und Vizemeister der englischen Premier League wurde, bleibt in dieser Spielzeit hinter den Erwartungen. Das Klopp-Team ist derzeit nur Tabellenachter, befindet sich nach zwei Siegen gegen den FC Everton und Newcastle United aber wieder leicht im Aufwind.

