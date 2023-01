Terzic sieht „entscheidendes Spiel“ in Leverkusen

Trainer Edin Terzic sieht in dem Bundesliga-Duell am Sonntag bei Bayer Leverkusen ein ganz wegweisendes für Borussia Dortmund.

„Das wird ein entscheidendes Spiel“, sagte Terzic: „Am Montag werden wir wissen, wo der Weg hinführt. Sind wir die Mannschaft, die komplett mittendrin ist? Oder sind wir die Mannschaft, die sich wieder rankämpfen muss?“

Die Situation in der Fußball-Bundesliga erinnere ihn an die vor den beiden letzten Spielen im Jahr 2022 in Wolfsburg und Mönchengladbach, die beide verloren gingen. „Da haben wir uns in vier Tagen in Bereiche gespielt, in denen wir nicht sein wollten“, sagte er: „Jetzt haben wir wieder den Anschluss geschafft.“

Nach den beiden Auftaktsiegen gegen den FC Augsburg (4:3) und beim FSV Mainz 05 (2:1) ist der BVB Tabellenfünfter mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München. Umgekehrt könnten die katastrophal gestarteten Leverkusener nach fünf Siegen in Folge am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bis auf vier Zähler heranrücken.

Derweil wird Kapitän Marco Reus, der wegen einer Knöchelverletzung und zuletzt einer Erkältung acht der vergangenen zehn Spiele verpasste, wohl wieder dabei sein. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass er am Sonntag zur Verfügung steht“, sagte Terzic.

Ob Stürmer Sébastien Haller, der nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung zuletzt zweimal in der 62. Minute kam und in Mainz den Siegtreffer vorbereitete, ein Thema für die Startelf ist, wollte Terzic noch nicht beantworten: „Wir tauschen uns jeden Tag aus, wir schauen von Tag zu Tag und wir merken, dass es von Tag zu Tag besser wird.“

