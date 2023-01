Andersson verärgert über Baumgart-Aussage: Kehre bald zurück

Köln. Mittelstürmer Sebastian Andersson vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat verärgert auf die von Trainer Steffen Baumgart geäußerten Zweifel an seiner Rückkehr auf den Platz reagiert.

„Ich verstehe nicht, wieso er das Bedürfnis hat, so etwas zu sagen“, schrieb Andersson dem schwedischen Onlinemedium „fotbollskanalen.se“. Trainer Baumgart hatte zuvor dem „Express“ gesagt, es werde schwer, den 31 Jahre alten Schweden, der wegen Knieproblemen seit Monaten ausfällt, noch einmal auf dem Platz zu sehen.

Dem widersprach Andersson, der seit September 2020 für die Kölner spielt. „Ich trainiere in meiner Reha und erwarte definitiv, bald wieder Fußball zu spielen“, schrieb er in seiner Nachricht an „fotbollskanalen.se“. Der Schwede erzielte in 47 Pflichtspielen acht Treffer für die Kölner. Er hat aber seit neun Monaten kein Pflichtspiel mehr absolviert.

Im Herbst hatte er sich - nicht auf Anraten seines Clubs - einer freiwilligen Knie-OP in Kopenhagen unterzogen und sich nach eigenen Angaben eine Infektion eingefangen, wegen der er noch mehrere Wochen im Krankenhaus lag. Gegenüber dem schwedischen Portal beteuerte er aber: „Nichts ist karrierebedrohend.“

