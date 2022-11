Ex-Bremer Bode und FCB-Boss Kahn uneins bei Geldverteilung

München. Werder Bremens ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode hat sich für eine andere Verteilung der Fernsehgelder in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen.

„Natürlich geht es im Sport darum, erfolgreich zu sein, und der Erfolgreiche muss belohnt werden. Aber nicht durch immer mehr Geld, sondern durch Titel“, sagte der frühere Nationalspieler in einem mit Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn gemeinsam gegebenen Interview der „Süddeutschen Zeitung“.

Warum müsse der Erste dreimal so viel Geld bekommen wie der Letzte in der Liga, fragte Bode. „Da muss das Erfolgsprinzip nicht gelten, da würde ich mir eher wünschen, einen Ausgleich zu schaffen“, sagte er. Auch der Sport lebe davon, dass die Unterschiede in den Bedingungen nicht zu groß werden.

Bode und Kahn zusammen WM-Zweite

Kahn widersprach Bode. Man dürfe bestimmte Gesetzmäßigkeiten des Marktes nicht außer Acht lassen, meinte der Bayern-Chef. „Für die großen Broadcaster spielt die Reichweite, die sie mit der Übertragung der unterschiedlichen Wettbewerbe erzielen, eine wichtige Rolle. Und wenn der FC Bayern für 35 Prozent der nationalen und internationalen Reichweite der Bundesliga verantwortlich ist, dann fände ich jede Form in Richtung Gleichmacherei nicht fair.“ Trotzdem sei es bisher immer gelungen, „die Verteilung relativ solidarisch zu gestalten, wenn man das mit anderen Ligen vergleicht“.

Bode stimmte Kahn zu, „dass die Dominanz der Bayern nicht ausschließlich mit Geld zu tun hat“. Gute Entscheidungen seien der wichtigste Erfolgsfaktor. „Man kann den Bayern niemals vorwerfen, dass sie so erfolgreich sind. Das haben sie vor allem durch gute Leistungen erreicht“, sagte der Bremer. „Was ich kritisiere, sind die Bedingungen und die Regeln.“

Kahn und Bode spielten gemeinsam in der Nationalmannschaft. Bei der WM 2002 wurden die beiden heute 53-Jährigen Zweite. In ihrer aktiven Zeit waren Rekordmeister Bayern München und Werder noch auf Augenhöhe. An diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) tritt Werder Bremen als Aufsteiger in München beim alten Rivalen an. Kahn ist seit Juli 2021 Vorstandschef des FC Bayern, Bode legte nach dem Abstieg des SV Werder aus der Bundesliga 2021 nach sieben Jahren den Vorsitz im Aufsichtsrat der Hanseaten nieder.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: 1. Bundesliga