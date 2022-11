Bundesliga Hoffenheim will den Müll im Stadion vermeiden oder verwerten

Ein Fan der TSG 1899 Hoffenheim nutzt in der PreZero Arena einen Mülleimer.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat vor dem Spiel gegen RB Leipzig ein Abfalltrennsystem rund um das Stadion in Sinsheim gestartet. Der Fußball-Bundesligist will mithilfe seines Nachhaltigkeitspartners und Sponsors PreZero das erste „Zero Waste Stadion Deutschlands“ werden, also das erste ohne Müll. Durch das Trennsystem sollen Abfälle, die nicht vermieden werden können, wieder verwertet werden.