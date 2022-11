Auch Ouwejan fehlt Schalke nach Knieverletzung

Der FC Schalke 04 muss in den nächsten Partien in der Fußball-Bundesliga auf Linksverteidiger Thomas Ouwejan verzichten.

Gelsenkirchen –. Der FC Schalke 04 muss in den nächsten Partien in der Fußball-Bundesliga auf Linksverteidiger Thomas Ouwejan verzichten.

Der Niederländer hat sich nach Vereinsangaben in der Partie gegen den SC Freiburg (0:2) eine Innenbandverletzung am linken Knie zugezogen und kann in den noch ausstehenden drei Bundesligaspielen in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.

Ouwejan ist der nächste Abwehrspieler, mit dem der Revierclub vorerst nicht planen kann. Bis zum Jahresende stehen auch die Innenverteidiger Leo Greiml (Meniskus-Operation), Marcin Kaminski (Schnittwunde an der Wade), Ibrahima Cissé (Muskelverletzung) und Sepp van den Berg (Bänderverletzung) nicht mehr zur Verfügung.

