Neuer arbeitet an Rückkehr: Fangübungen und Weitschüsse

München. Kapitän Manuel Neuer arbeitet weiter an seinem Comeback beim FC Bayern München. Der 36 Jahre alte Fußball-Nationaltorhüter, der wegen einer schmerzhaften Prellung am Schultergelenk aktuell pausiert, absolvierte auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße ein paar Übungen.

Entgegen einiger Medienberichte sagte Trainer Julian Nagelsmann dem TV-Sender Sport1: „Er hat das Training nicht abgebrochen“. Vielmehr seien die entsprechenden Einheiten unter freiem Himmel nur für einen kurzen Zeitraum geplant gewesen. Informationen der „Bild“ zufolge hatte Neuer Fangübungen und Weitschüsse trainiert.

Der Münchner Schlussmann hatte nach mehrwöchiger Verletzungspause am Wochenanfang das Lauftraining wieder aufgenommen. Ein Einsatz im Bundesliga-Heimspiel am 29. Oktober gegen den FSV Mainz 05 dürfte allerdings deutlich zu früh kommen. Sein bislang letztes Spiel bestritt Neuer am 8. Oktober gegen Dortmund. Der WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in Katar steht am 23. November gegen Japan an.

