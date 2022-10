Gladbacher Bensebaini über Zukunft: Alles ist offen

Berlin. Ramy Bensebaini schließt eine Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nicht aus.

«Warum sollte ich nicht unterschreiben, wenn ich die größte Herausforderung hier in Mönchengladbach sehe und alles passt? Wie gesagt: Alles ist offen», sagte der 27-Jährige, der seit 2019 bei den Fohlen ist, dem «Kicker». Ob er bleibt oder geht, bei dieser Entscheidung will er sich nicht unter Druck setzen lassen. «Da setze ich mir kein Ziel oder lege einen bestimmten Zeitpunkt fest. Der Moment wird kommen, an dem man sich zusammensetzt und eine Entscheidung trifft.»

Für den Linksverteidiger zähle gerade nur die Borussia. Über die Zukunft mache er sich Gedanken, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen sei. An ihm sollen Clubs wie Inter Mailand, Juventus Turin, AS Rom oder West Ham United Interesse haben. «Alles große Vereine, aber ich habe keine Gespräche geführt. Ich konzentriere mich auf die Borussia», sagte der algerische Nationalspieler.

Für seinen weiteren Weg zähle nur die sportliche Perspektive. «Ich bin in meiner Karriere immer den nächsten Schritt gegangen. Erst nach Belgien, dann nach Frankreich, zu einem besseren Club innerhalb von Frankreich und schließlich in die Bundesliga zur Borussia. Es ging immer einen Schritt nach oben», erklärte Bensebaini. «Mir ist nicht wichtig, ob irgendwo mehr Sonne scheint als anderswo, ich suche die Herausforderung und will mich auf einem immer höheren Level beweisen. Klar, für das Gesamtpaket spielen viele Faktoren eine gewisse Rolle, aber am Ende muss vor allem die sportliche Perspektive stimmen.»

