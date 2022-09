Eintracht gegen Union Berlin wohl ohne Jakic

Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt muss im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin wahrscheinlich auf Defensivspieler Kristijan Jakic verzichten.

Der 25-Jährige laboriert an einer Entzündung in der Hüfte und droht für das Duell mit dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auszufallen. «Hinter seinem Einsatz steht ein großes Fragezeichen. Er hat seit fast zwei Wochen nicht trainiert», berichtete Eintracht-Trainer Oliver Glasner.

Weiterhin nicht zur Verfügung steht Rechtsverteidiger Almamy Touré. Der zuletzt verletzte Franzose fällt wegen eines Infekts aus. Dafür sind die Linksverteidiger Luca Pellegrini und Christopher Lenz wieder ins Training zurückgekehrt. «Im Großen und Ganzen schaut die Personalsituation gut aus», sagte Glasner.

