Bayern-Star Müller kann Wiesn-Vorbehalte nachempfinden

Das Team des FC Bayern beim traditionellen Lederhosen-Shooting im Paulaner am Nockherberg.

München. Bayern-Star Thomas Müller freut sich auf die erste Wiesn nach zwei Jahren Corona-Pause.

«Mit der Mannschaft gehen wir auf jeden Fall hin», versicherte der Fußball-Nationalspieler beim traditionellen Lederhosen-Fotoshooting von Paulaner auf dem Münchner Nockherberg. «Beim Privatbesuch muss ich erstmal schauen, ob's vom Terminkalender reinpasst», meinte Müller (32) und verwies auf die hohe Spieledichte auch mit der Nationalmannschaft.

Das Münchner Oktoberfest findet in diesem Jahr vom 17. September bis 3. Oktober statt. «Ich freue mich grundsätzlich für alle Beteiligten», sagte Müller über die erste Wiesn nach der Corona-Zwangspause. Er könne aber mit Blick auf volle Bierzelte «auch jeden verstehen, der da noch ein bisschen vorsichtig ist».

Mané kennt sich mit Tracht aus

Auch für Neuzugang Sadio Mané war das besondere Fotoshooting nicht komplett ungewohnt. «Ich kenne diese Tradition schon aus meiner Zeit in Salzburg. Mir macht es Spaß, Lederhosen zu tragen, weil ich generell sehr an verschiedenen Kulturen und ihren Traditionen interessiert bin», sagte der im Sommer vom FC Liverpool nach München gewechselte Stürmerstar.

Mané (30) hatte vor seiner Zeit in England zwei Jahre in Salzburg gespielt. Da habe der Senegalese schon mal eine Tracht auf der Weihnachtsfeier des Vereins getragen. «Ich mag sie», sagte Mané bei den Aufnahmen. Die Tracht von dem Event in Österreich vor acht Jahren habe er immer noch. Auf ein Zuprosten mit den Teamkollegen auf dem Mannschaftsfoto verzichtete Mané allerdings, da er keinen Alkohol trinkt.

