Frankfurt droht Weggang von Kamada zu Benfica Lissabon

Der Japaner Daichi Kamada (M.) wird mit Benfica in Verbindung gebracht.

Frankfurt/Main. Eintracht Frankfurt droht, kurz vor Schließung des Transferfensters in Daichi Kamada noch einen Schlüsselspieler zu verlieren. Wie der TV-Sender Sport1 berichtete, soll der Japaner bereits seit Wochen mit Benfica Lissabon verhandeln.

Inzwischen soll der 26-jährige Mittelfeldspieler sich mit Benfica einig sein, hieß es in dem Bericht. Cheftrainer des portugiesischen Spitzenclubs ist der Deutsche Roger Schmidt. Allerdings sollen die Gespräche zwischen den Clubs nach wie vor nicht abgeschlossen sein. Kamada hat noch einen Vertrag bei dem Frankfurter Fußball-Bundesligisten bis Sommer 2023. Mit fünf Treffern hatte der japanische Nationalspieler in 13 Spielen einen großen Anteil am Europa-League-Sieg der Eintracht.

Vor Kamada hat in Filip Kostic bereits ein Schlüsselspieler den Verein verlassen und war zu Juventus Turin gewechselt. Eintracht-Torwart Kevin Trapp war vom englischen Premier-League-Club Manchester United umworben worden, entschied sich aber dafür, in Frankfurt zu bleiben.

