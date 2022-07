Neuhaus freut sich auf neues System und plant mit Borussia

Düsseldorf. Fußball-Nationalspieler Florian Neuhaus freut sich auf die neue Saison mit Trainer Daniel Farke und plant seine Zukunft weiterhin bei Borussia Mönchengladbach.

«Ich will bei Borussia auf jeden Fall weitermachen und sehe überhaupt keinen Grund, warum ich an etwas anderes denken sollte. Die Vertragslaufzeit 2024 habe ich schon bewusst gewählt», sagte Gladbachs Mittelfeldspieler dem «Kicker».

Der Trainerwechsel von Adi Hütter zu Farke kommt Neuhaus sehr entgegen. «Das neue Spielsystem mit viel Ballbesitz wird mir helfen, meine Stärken wieder komplett auf den Platz zu bringen. Das Spiel nach vorn ist, was mich ein Stück weit auszeichnet», sagte der 25-Jährige.

Das Paket steht

Am neuen Trainer gefalle ihm das Komplettpaket, nicht nur der Spielansatz. «Spielidee, Training, Ansprache, das sieht für mich alles sehr rund aus. In den Besprechungen finde ich mich wieder und denke: Ja, das hört sich gut an und ergibt alles Sinn», sagte Neuhaus.

Die Stimmung empfindet er nach einer sehr schwierigen Saison derzeit sehr positiv. «Innerhalb der Mannschaft, aber auch im Umfeld bei den Fans. Es macht einfach Spaß gerade, wir haben richtig Bock auf das Neue», sagte Neuhaus.

© dpa-infocom, dpa:220711-99-979995/2 (dpa)

