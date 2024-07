Hamburg. Jockey Thore Hammer-Hansen gewinnt auf Palladium mit einem Hals Vorsprung vor Andrasch Starke auf Borna. Auf Rang drei kommt Augustus.

Wenn Hanseaten aus dem Häuschen sind, Zuschauer auf dem Sattelplatz vor Aufregung hüpfen, in den Logen der Haupttribüne stehend Applaus gespendet wird – dann ist Hochzeit für den neuen Turfkönig. Um 15.50 Uhr am Sonntag war es zum 155. Mal soweit. Bei idealem Rennbahnwetter stahl der Außenseiter Palladium seinen 16 Rivalen und einer Rivalin die Show in Hamburg. Und wie!

Auf der Zielgeraden dirigierte der 24-jährige Jockey Thore Hammer-Hansen seinen braunen Hengst ganz nach außen. Man braucht Nerven wie aus Stahl, um im Deutschen Derby diese Taktik zu wählen. Die Risikolust und die Intuition des in Köln geborenen Dänen wurden belohnt – nicht nur mit 390.000 von insgesamt 650.000 Euro Preisgeld.

Galopp-Derby in Hamburg: Tschentscher nimmt Siegerehrung vor

Dass nach diesem packenden Endkampf im Absattelring vielstimmige Jubelrufe der 30 anwesenden Mitbesitzer hallten, hatte einen guten Grund: Der im Rheinland von Henk Grewe trainierte Palladium gehört der Besitzergemeinschaft Liberty Racing. Dieses Syndikat, nur in anderer Besetzung, hatte bereits im Vorjahr das Blaue Band auf dem Hippodrom in Horn gewonnen. Damals machte Fantastic Moon galoppierende Träume wahr.

„Wir haben an ein Wunder geglaubt“, sagte Liberty Racing-Manager Lars-Wilhelm Baumgarten, bevor er aus der Hand des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher den Ehrenpreis erhielt. Zwischen ihm und Hauptsponsor Albert Darboven genoss Hammer-Hansen die deutsche Nationalhymne. Erst vier Tage zuvor war der Skandinavier als Ersatzmann engagiert worden.

Favorit Narrativo enttäuscht maßlos

Und Palladium? Er war vor rund 14.000 Zuschauern aus der äußersten Box 20 ins Rennen geprescht. Ebenso wie sein Siegreiter im Finish bewies er den kühlen Kopf eines Champions. Noch auf dem Geläuf trank er in aller Seelenruhe aus einem weißen Wassereimer. Dabei wird ihn kaum gestört werden, dass er von Lars-Wilhelm Baumgarten, erneut Stratege des Erfolgs, einen Kuss erhielt. Wenig später freuten sich treffsichere Zocker über eine Siegquote von 243:10 Euro.

Wer die Dreierwette mit einem Euro traf, erhielt am Schalter 3413,10 Euro ausgezahlt. Nach Zielfoto rannte der Mitfavorit Borna auf Rang zwei. Sein Jockey, Lokalmatador Andrasch Starke, verpasste seinen neunten Derbygewinn mit einem Hals Rückstand. Einen „kurzen Kopf“ dahinter dirigierte Michael Abik mit Augustus einen weiteren Außenseiter auf den dritten Platz. Der 41:10-Favorit Wintertraum wurde Sechster; und der mit 53:10 ebenfalls hoch gehandelte Narrativo enttäuschte nach wenig glücklichem Rennverlauf als 14.

Großes Lob für Hamburger Zuschauer

„Die Zuschauer sorgten für eine prickelnde Atmosphäre“, bilanzierte HRC-Präsident Hans Ludolf Matthiessen nach dem finalen Finish eines gut organisierten Derbymeetings. Vermisst wurde allerdings das internationale Flair mit ausländischen Startpferden in den meisten Grupperennen.

Vor dem Start hatte es hinter den Kulissen Verdruss gegeben. Die hochwertigen Rennen fünf bis acht, darunter das Derby, wurden über den in Hongkong organisierten World Pool weltweit übertragen – und international gewettet. Der Hamburger Renn-Club kassierte dadurch fast 100.000 Euro Mehreinnahme. Umso peinlicher fiel auf, dass aus Hamburg-Horn in diesen vier Prüfungen sechs kurzfristige Nichtstarter gemeldet wurden. Das kostet Umsatz.

Mehr zum Thema

Galopp-Derby in Hamburg: Technische Änderung

Zwei dieser unangenehmen Rückzüge betrafen das Derby: Neben dem Fährhofer Queimados, den Trainer Andreas Wöhler abmeldete, wurde Geminiano vom Dachverband ausgeschlossen. Im Umfeld des schillernden Besitzers hatte es Ungereimtheiten über den Standort seines Trainingsquartiers gegeben. Kaum Probleme bereiteten den Veranstaltern dagegen Demonstranten der Tierschutzorganisation Peta am Haupteingang. Man kennt sich.

Neu und vom Publikum unbemerkt ist eine technische Finesse: Jedes Pferd, in jedem Rennen, hatte zwei Sender in den Satteldecken verborgen. Damit kann die Position zentimetergenau geortet werden. Zuschauer profitieren auf den Riesenmonitoren und im Internet von der präzisen Reihenfolge auch in stark besetzten Feldern: Bunte Jockeyfiguren in der Bildschirmecke zeigen die jeweils aktuelle Lage. Oft wechselt sie in Sekundenschnelle. Investition in Galoppdeutschland: 500.000 Euro.

Demnächst könnten auf diese Weise Livewetten ermöglicht werden – während des Rennens. Ob das im Derby am Sonntag geholfen hätte? Noch im Horner Bogen hätte kaum einer an Palladium geglaubt. Außer Baumgarten & Co.