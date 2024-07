Hamburg. Der Hamburger Leichtgewichtler unterliegt in den USA dem ungeschlagenen Weltmeister Shakur Stevenson, ist aber dennoch stolz.

Wie ein begossener Pudel sah Artem Harutyunyan nicht aus, als er sich in der Nacht zum Sonntag noch mal per Video aus Newark meldete. Und doch hätten den Hamburger Leichtgewichtler in diesem Moment wohl selbst die härtesten Hunde einfach nur knuddeln wollen. So sympathisch kam der 33-Jährige rüber, obwohl er doch gerade eine eigentlich bittere Niederlage hatte einstecken müssen, die auch optisch nicht an ihm vorübergegangen war.

Harutyunyan hätte der erste deutsche Boxer seit dem Schwergewichtscoup des legendären Max Schmeling 1930 in New York werden können, der in den USA einen WM-Gürtel gewinnt. Doch daraus wurde nichts. Der Linksausleger unterlag im Duell um die Krone des WBC-Verbands dem nun in 22 Kämpfen unbesiegten Titelverteidiger Shakur Stevenson (27) trotz einer starken Leistung deutlich nach Punkten (109:119, 110:118, 112:116).

Boxen: Artem Harutyunyan unterliegt Weltmeister Shakur Stevenson

Chancenlos war der im armenischen Jerewan Geborene allerdings keineswegs. In Stevensons Heimatstadt im US-Bundesstaat New Jersey setzte er dem hohen Favoriten zu Beginn zu.

So sehr, dass die Heimfans im Prudential Center ihrem Unmut zu Beginn der dritten Runde sogar mit Buhrufen Luft machten. Es schien der Weckruf für Stevenson gewesen zu sein, der von da an die Kontrolle übernahm und die klareren Treffer landete.

Hamburger Boxer stolz nach Kampf gegen „den Allerbesten der Welt“

„Ich habe gegen den allerbesten Boxer der Welt gekämpft, die Crème de la Crème“, sagte Harutyunyan und lächelte stolz in die Kamera. „Auch wenn ich den Titel diesmal nicht nach Hause bringen konnte, bin ich stolz auf meine Leistung“, sagte der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro 2016 nach seiner zweiten Niederlage im 14. Profikampf. Im November vergangenen Jahres unterlag er dem US-Amerikaner Frank Martin (29) in Las Vegas einstimmig nach Punkten.

Ob Harutyunyan nun erneut in den Vereinigten Staaten boxen wird, bleibt abzusehen. Seine Karriere will der Schützling von „Universum“-Boss Ismail Özen-Otto (43) definitiv fortsetzen.

Harutyunyan: „Das Wichtigste ist, dass wir den Ring unverletzt verlassen haben“

„Es hat wirklich Spaß gemacht, hier zu kämpfen. Boxen ist meine Leidenschaft, man sollte nicht immer so verbissen an die Sache herangehen, egal ob Sieg oder Niederlage. Das Wichtigste ist, dass wir beiden unverletzt den Ring verlassen haben“, sagte Harutyunyan. Wahre Worte.

So konnte er die verpasste Chance halbwegs entspannt verkraften, wird sich nach der Rückkehr in seiner Heimat von den Strapazen erholen – und dann wieder angreifen. „Jeder Kampf ist eine Lektion, die mich stärker macht. Es ist nicht das Ende, sondern nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Erfolg.“

Sein größter Erfolg steht dem Vater einer Tochter allerdings erst noch bevor. In den kommenden zwei Wochen soll die zweijährige Amalia eine kleine Schwester bekommen. Die verdiente Umarmung wird Harutyunyan spätestens dann garantiert sein.