Essen/Berlin. Die Türkei muss sich den Niederlanden nach großem Kampf im EM-Viertelfinale mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. So reagieren lokale Medien.

Lange hat die Türkei mitgehalten, doch am Ende reichten der Niederlande sechs Minuten, um das EM-Halbfinale klarzumachen. In zwei Momenten türkischer Unaufmerksamkeit drehten Stefan de Vrij (70.) und Mert Müldür per Eigentor (76.) das Spiel. Zuvor hatte Samet Akaydin die Türken in Führung gebracht (40.). Die niederländische Presse bejubelte den Halbfinaleinzug frenetisch.

„AD“: „Oranje steht nach einem nervenaufreibenden Spiel gegen die Türkei zum ersten Mal seit 2004 im Halbfinale der Europameisterschaft.“

„De Telegraaf“: „Es war keineswegs einfach gegen die Türkei, aber in dieser niederländischen Mannschaft steckt viel Charakter, und das hat die Mannschaft in Berlin erneut bewiesen.“

„De Volkskrant“: „Nach dem Sieg bebt das Stadion vor niederländischer Freude über den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft.“

Großer Jubel bei der Niederlande nach dem Sieg im EM-Viertelfinale gegen die Türkei. © AFP | MIGUEL MEDINA

EM 2024: Niederlande gegen die Türkei zunächst unkreativ

Dabei fiel den Niederländern gerade vor der Pause wenig ein gegen aufopferungsvoll kämpfende Türken. Das Team von Vincenzo Montella war bissig in den Zweikämpfen, musste seiner intensiven Spielwiese in Hälfte zwei dann aber Tribut zollen. Nach kurz ausgeführter Ecke kam de Vrij erst viel zu frei zum Kopfball, ehe Müldür das vierte Turniertor von Cody Gakpo nur per Eigentor verhindern konnte.

Die türkische Schlussoffensive kam zwar, wurde aber nicht von Erfolg gekrönt. In der ersten Minute der Nachspielzeit bugsierte der Minuten vorher eingewechselte Semih Kilicsoy den Ball mit dem Knie aufs Tor, doch der niederländische Schlussmann Bart Verbruggen parierte sensationell. So blieb der türkischen Presse nichts anderes übrig, als aufbauende Worte zu finden.

Enttäuschung und Jubel lagen bei Niederlande gegen Türkei nah beieinander. © AFP | ODD ANDERSEN

EM 2024: Türkische Medien danken ihrer Mannschaft

„Fanatik“: „Die Türkei ist stolz auf Euch!“

„Hürriyet“: „Unsere Fußballer konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, als sich die Nationalmannschaft von der EM verabschiedete.“

„Habertürk“: „Danke Türkei, danke an unsere Jungs. Unendlichen Dank für die Freude, die Ihr uns bereitet habt und für Euren Kampfgeist.“