Düsseldorf. Heute muss England im EM-Viertelfinale in Düsseldorf gegen die Schweiz ran. Die Three Lions sind verbessert, es steht aber noch 0:0.

Den amtierenden Europameister hat die Schweiz schon rausgeworfen, nun soll nach Italien (2:0) auch der zweite Finalist von 2021 dran glauben. Am Samstag, 6. Juli, 18 Uhr, treffen die Eidgenossen in Düsseldorf auf England, die bisher im Turnier nicht überzeugen konnten.

Minimalistisch erreichten die Three Lions das Viertelfinale. Zuletzt gab es ein mühsam erkämpftes 2:1 gegen die Slowakei, das für Jude Bellingham allerdings ein Nachspiel hatte. Der Mittelfeldspieler wurde für eine obszöne Geste mit einer Geldstrafe und einer Sperre auf Bewährung belegt. Die Schweiz verpasste den Gruppensieg vor Deutschland nur um wenige Minuten und warf im Achtelfinale Italien verdient mit 2:0 raus. Gelingt nun die nächste Überraschung? Hier gibt es das Spiel gegen England im Liveticker.

England gegen Schweiz 0:0: Das EM-Viertelfinale heute im Live-Ticker

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate hatte mit Erleichterung auf die Entscheidung der UEFA reagiert, Jungstar Jude Bellingham nicht mit einer Sperre zu belegen. „Diese Entscheidung hat Sinn gemacht“, kommentierte der Coach am Freitag die 30.000-Euro-Strafe gegen den Jungstar. Damit hatte die Europäische Fußball-Union auf den umstrittenen Torjubel des 21-Jährigen nach dem knappen Sieg im Achtelfinale gegen die Slowakei reagiert. Zwar wurde Bellingham für ein Spiel gesperrt, diese Sperre aber für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt. Southgate warb um Verständnis für Bellingham: „In seinem Alter gab es einen richtigen Adrenalinrausch.“

Englands Superstar Jude Bellingham darf im EM-Viertelfinale gegen die Schweiz spielen. © AFP | Ina Fassbender

Der Coach hält weitere Gespräche mit dem Profi von Real Madrid über die Causa vor dem Viertelfinale gegen die Schweiz am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Düsseldorf für nicht notwendig und ist zuversichtlich, dass sich ähnliche Vorfälle nicht wiederholen: „Ich muss nicht mehr zusätzliche Zeit mit ihm verbringen. Er ist ein intelligenter junger Mann.“

England gegen Schweiz: Auf Jude Bellingham ruhen die Hoffnungen

Bellingham hatte die Engländer am Sonntag in Gelsenkirchen nach einem schwachen Spiel kurz vor Schluss mit einem Traumtor zum 1:1 in die Verlängerung gerettet und damit das EM-Ausscheiden zunächst verhindert. Harry Kane hatte dann in der Verlängerung zum 2:1-Sieg gegen die Slowakei getroffen.

