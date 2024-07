Hamburg. Favorit Lordano gewinnt auf dem Hippodrom in Horn den traditionsreichen Großen Hansa Preis. Und dann erklingt auch noch eine Hymne.

Wenn in einem Galopprennen der Europagruppe II nur sieben Vollblüter in die Startboxen rücken, profitiert sogar der Fünfte von einem kleinen Teil der 70.000 Euro Preisgeld. Ganz viel verkehrt machen kann man im Großen Hansa Preis, einer der traditionsreichsten Prüfungen des Pferdefestivals auf dem Hippodrom in Hamburg-Horn, also nicht.

Wer allerdings an den mit 40.000 Euro angereicherten Siegtopf will, muss alles geben. Am Sonnabend, dem Vortag des 155. Deutschen Derbys, war das ein Fall für Jockey Rene Piechulek. Geschickt hielt er seinen mit 24:10 favorisierten Wallach Lordano fast die gesamten 2400 Meter über im Vordertreffen, um im finalen Moment tempostark zur Stelle zu sein.

Hansa Preis in Horn: Die deutsche Nationalhymne für den neuen „Hansa König“

Unwiderstehlich dirigierte er seinen fünfjährigen Wallach an die Spitze und ließ seinem Widersacher Tünnes mit Altmeister Andrasch Starke im Sattel keine Chance. Dahinter galoppierte Mr Hollywood, Derbyzweiter aus dem Vorjahr, über die Zielmarkierung. Zur Ehre des neuen „Hansa-Königs“ erklang Deutschlands Nationalhymne.

Mehr zum Thema