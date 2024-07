Wien. Die Gruppenphase der EM 2024 ist beendet und die ersten Nationen traten die Heimreise an. Dabei haben sich die Preise der offiziellen Trikots in einigen Ländern bereits deutlich verändert.

Die Informationsplattform Wettbasis analysierte, wie sich die Trikotpreise der EM-Teilnehmer seit Turnierbeginn verändert haben. Während das österreichische Trikot um 28,4 Prozent teurer geworden ist, ist das albanische um 27,6 Prozent günstiger. Das hat die mit dem Preisvergleichsportal Idealo durchgeführte Analyse ergeben.

Das Team von Ralf Rangnick sicherte sich im Spiel gegen die Niederlande nicht nur den Einzug ins Achtelfinale, sondern auch den Gruppensieg in der vermeintlich schwierigsten Gruppe des Turniers. Im Achtelfinale war dann gegen die Türkei Endstation. Der dennoch gute Auftritt hatte aber seinen Preis. Die Trikotpreise stiegen um 28,4 Prozent an. Auch die türkischen Fans müssen etwas tiefer in die Tasche greifen, sollten sie noch eines der Nike-Trikots ergattern wollen. Seit Beginn der Gruppenphase stieg der Preis um 17,5 Prozent. Ein ähnliches Schicksal trifft die Fans der Schweizer Nationalmannschaft mit einem Preisanstieg von 14,5 Prozent. Bei den Portugiesen, die Freitag, 5. Juli, 19 Uhr, im Viertelfinale auf die Franzosen treffen, stiegen die Preise um 12,7%. Das Trikot der deutschen Mannschaft ist insgesamt ziemlich stabil, weist nur eine leichte Inflation von 2,5 Prozent aus und landet im Mittelfeld des Rankings. Es ist damit rund zwei Euro teurer geworden.

EM 2024: Trikotpreise im Vergleich

Zwar schaffte die albanische Mannschaft nicht den Einzug ins Achtelfinale, ein kleiner Trost für die Fans könnten allerdings die sinkenden Trikotpreise sein. Mit einer Preissenkung von 27,6 Prozent sind die Trikots aktuell am stärksten reduziert. Auch bei den tschechischen Trikot-Tarifen hat sich einiges getan. So sank der Preis der Puma-Trikots über die letzten Wochen um 22 Prozent. Ähnlich ist dies bei den serbischen und ungarischen Trikots. Seit Beginn der Gruppenphase sanken die Preise jeweils um 14,3 Prozent. Etwas überraschend befindet sich auch Frankreich unter den Ländern, in denen die Trikotpreise vergünstigt wurden. So sank dieser bei ihnen um 7,9 Prozent.

Wettbasis hat die Trikotpreise am ersten Turniertag und am letzten Gruppen-Spieltag bei Idealo miteinander verglichen. Berücksichtigt wurden nur Heimtrikots.

Paul Knüfer